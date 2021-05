E a re re ntse re beile tsebe, ke gore, re reeditse ka kelotlhoko gore o nne a se natetshe jang Setswana, Motswana, go tle le lengwe lenatetshapuo, le le reng go tsaya kgato.

Gone fa, gongwe dipotso di bo di ka tla ka go latelana di botsa gore kgato eo, ke eng, e tsewa kae, gape, e tsewa jang. Go araba potso ya gore kgato ke eng, re atamele Thanodi go re thusa mme yone e re kgato ke tshwetso ya mogopolo.

Gongwe o fetele pele o botse gore e le tshwetso ya mogoolo jang? Karabo e re motho o a tle a batle go dira sengwe mme a ise a nne le mogopolo wa tlhomamo gore tota se a batlang go se dira seo ke eng mme a simolole go akanya thata ka sone, a tlelwe ke megopolo e mentsi, dikakanyo tse dintsi, ka sone. Dingwe tsa dipotso gongwe megopolo e e mo tlelang e ka nna gore tota sone se a batlang go se dira seo ke eng, gape, o se dira kae. Mme go se ke go felele foo.

Ka mogopolo ga o ise o wele, ke gore, motho o sa ntse a tsweletse a akanya, dingwe tsa dipotso tse di mo tlelang mo mogopolong, di o kgarakgatsha, di o isa kwa le kwa, e nne gore mme sone selo seo, o se dira leng, o se dira jang, kae. Gape, nngwe ya dipotso fa motho a ntse a akanya, mogopolo o ntse o ya kwa le kwa, a a ja tlhogo, e bo e ka nna gore a mme sone seo, motho o ka kgona go se dira a le nosi kgotsa o tlaa batla mongwe go mo thusa. Mme go nne go se ke go felele foo. E nngwe potso e nne gore ene motho yoo e ka nna mang? Mogopolo o mo tlele ka mongwe mme gongwe a bone yoo e le motho tota a ka mo thusa. Jaanong gare ga megopolo e mentsi ele, le tsone dikakanyo tse dintsi tsele, motho a felele a wela golo gongwe.

Ke gore motho a felele a bona megopolo mengwe, e ka mo thusa, ya mo totobisa, ya mo tokafaletsa botshelo mme a ye nayo.

Ke gore a batle go dira jaaka megopolo eo e mo raya; Kana jaaka dikakanyo tsele di mo raya. Gape, gone fa, go bo go ka twe a dire jaaka a ne a ntse a akanya mme a sa sale megopolo eo yotlhe, kana, dikakanyo tsele tsothe, morago, a inotse go le gongwefela fela mo go tseo. Motho a dirile jalo, ke gone go twe o tsere tshwetso.

E nne tshwetso ka gore motho o ne a akanya thata, megopolo ya nna mentsi. Dikakanyo le tsone, tsa nna dintsi mme a felela a tla kwa bokhutlong jwa gone

go akanya moo. Go ntse jaana, Motswana a re motho o tsere tshwetso. Mme go tsaya tshwetso mo, go latelwe ke go tsaya kgato.

Ka re utlwile gore kgato ke eng jaanong go tlaa a re re gogele pele go utlwa gore kgato e tsewa jang.

Gone fa re re, kgato e tsewa ka go dira se mogopolo o neng o ntse o kgarakgatshega ka sone o batla go se dira. Go tsaya sekai, re boele morago re re, re kgaoganye le Kgabutle a huduegile maikutlo le mogopolo ka o ne a tshwenngwa ke dibatana, phiri le phokoje, di mo jela dipodi.

Seemo e le seo, a huduega maikutlo, a faretlhega mogopolo, a ipotsa gore o ka dira jang go babalela leruo la gagwe e se re gongwe a tloga a sala a le motho fela, a se na (e seng sena) sepe. Ya mo tlela megopolo. Mongwe mogopolo wa re a tlogele podi a rue kgomo ka yone ga e jewe ke phiri le phokoje e jewa ke letlhalerwa, nkwe, le tau, dibatana tse ditona tse di bogale thata. A akantse go tlogela podi, a rue kgomo.

O mongwe wa tla mogopolo wa tlhobosa kgomo. Kgang ya nna gore kgomo e ka mo imela thata go feta podi ka ga e bogadi bo gaufi. Ke gore e bonya go kokotlediwa ka ga e itlhaganele go tsala jaaka podi. Gape, ga e ke e tsala mafatlha.

Godimo ga tse, e ja bobe, e nwa bobe e tsamaya bobe, go feta podi. E tlole melelwana, e utlwalelwe kgakala fa podi yone e ka ya le naga fela fa e utswile. Go ntse jaana, a bona go rua kgomo e se mogopolo wa sepe, e tlaa bo e le go ikemetsa morwalo fela le go ithatafaletsa botshelo.

Oo, o padile mogopolo a akanya go tshabela kwa Dikgagana mme le gone ga nna ga pala a akanya gore o ka ya go senyediwa ke dilo koo ka ke dikgagana. Mme go se dilo dipe koo, seo, e le leina fela.

Mme fela, a tlogela oo mogopolo a tlelwa ke gore a age lesaka le le tona, le le thata, mme dilo tsa gagwe di nne fela moo di se bolole. O, a bona e le one mogopolo mme a dira jalo. A dirile jalo, e bo e le gone fa a tsere kgato ka mogopolo tota ole. Fa dilo, di ka tsamaya sentle a itumele.

Mme fa di ka tsaya tsela e sele, ke gore, ga se ka ga nna jaaka a batla, a hutsafale a bo a felele a re o ne a latlhwa ke mogopolo.